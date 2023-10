WhatsApp Messenger, ou simplement WhatsApp, est un logiciel gratuit américain de messagerie multiplateforme et de voix sur IP (VoIP) appartenant à Facebook, Inc. Il permet aux utilisateurs d'envoyer des messages texte et vocaux, de passer des appels vocaux et vidéo et de partager des images. , documents, emplacements des utilisateurs et autres médias. L'application client de WhatsApp fonctionne sur les appareils mobiles mais est également accessible depuis les ordinateurs de bureau, à condition que l'appareil mobile de l'utilisateur reste connecté à Internet pendant qu'il utilise l'application de bureau. Le service oblige les utilisateurs à fournir un numéro de mobile cellulaire standard pour s'inscrire au service. En janvier 2018, WhatsApp a publié une application professionnelle autonome destinée aux propriétaires de petites entreprises, appelée WhatsApp Business, pour permettre aux entreprises de communiquer avec les clients qui utilisent le client WhatsApp standard. L'application client a été créée par WhatsApp Inc. de Mountain View, en Californie, qui a été acquis par Facebook en février 2014 pour environ 19,3 milliards de dollars américains. Elle est devenue l'application de messagerie la plus populaire au monde en 2015 et comptait plus de 2 milliards d'utilisateurs dans le monde en février 2020. Elle est devenue le principal moyen de communication électronique dans plusieurs pays et lieux, notamment en Amérique latine, dans le sous-continent indien et dans une grande partie du pays. Europe et Afrique.

Site Web : whatsapp.com

