Asana est une application Web et mobile conçue pour aider les équipes à organiser, suivre et gérer leur travail. Forrester, Inc. rapporte qu'« Asana simplifie la gestion du travail en équipe ». Il est produit par la société du même nom. (Asana, Inc.) Elle a été fondée en 2008 par le cofondateur de Facebook, Dustin Moskovitz, et l'ancien ingénieur de Google, Justin Rosenstein, qui ont tous deux travaillé à l'amélioration de la productivité des employés de Facebook. Le produit a été lancé commercialement en avril 2012. En décembre 2018, la société était évaluée à 1,5 milliard de dollars.

Site Web : asana.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Asana. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.