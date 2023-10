Smartsheet est une offre de logiciel en tant que service (SaaS) pour la collaboration et la gestion du travail, développée et commercialisée par Smartsheet Inc. Il est utilisé pour attribuer des tâches, suivre l'avancement du projet, gérer des calendriers, partager des documents et gérer d'autres travaux, à l'aide d'un utilisateur tabulaire. interface.

Site Web : smartsheet.com

