If This Then That, également connu sous le nom d'IFTTT, est un service Web gratuit qui crée des chaînes d'instructions conditionnelles simples, appelées applets. Une applet est déclenchée par des modifications qui se produisent au sein d'autres services Web tels que Gmail, Facebook, Telegram, Instagram ou Pinterest. Par exemple, une applet peut envoyer un message électronique si l'utilisateur tweete en utilisant un hashtag ou copie une photo sur Facebook vers les archives d'un utilisateur si quelqu'un marque un utilisateur sur une photo. En plus de l'application Web, le service fonctionne sur iOS et Android. En février 2015, IFTTT a renommé son application d'origine IF et a publié une nouvelle suite d'applications appelée Do, avec laquelle les utilisateurs peuvent créer des applications et des actions de raccourci. En 2015, les utilisateurs d'IFTTT créaient environ 20 millions de recettes chaque jour. Toutes les fonctionnalités de la suite d'applications Do ont depuis été intégrées dans une application IFTTT repensée.

Site Web : ifttt.com

