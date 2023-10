WeChat (chinois : 微信; pinyin : Wēixìn (écouter) ; lit. : « micro-message ») est une application chinoise polyvalente de messagerie, de médias sociaux et de paiement mobile développée par Tencent. Lancée pour la première fois en 2011, elle est devenue la plus grande application mobile autonome au monde en 2018, avec plus d'un milliard d'utilisateurs actifs par mois. WeChat a été décrit comme « l'application pour tout » et une « super application » chinoise en raison de son large éventail de fonctions. L'activité des utilisateurs sur WeChat est analysée, suivie et partagée avec les autorités chinoises sur demande dans le cadre du réseau de surveillance de masse en Chine. WeChat censure les sujets politiquement sensibles en Chine. Les données transmises par les comptes enregistrés en dehors de la Chine sont surveillées, analysées et utilisées pour élaborer des algorithmes de censure en Chine. En réponse à un différend frontalier entre l'Inde et la Chine, WeChat a été interdit en Inde en juin 2020. Le 6 août 2020, le président américain Donald Trump a signé un décret interdisant les « transactions » américaines avec WeChat dans un délai de 45 jours.

Site Web : web.wechat.com

