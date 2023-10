Tencent QQ (chinois : 腾讯QQ), également connu sous le nom de QQ, est un service logiciel de messagerie instantanée et un portail Web développé par le géant chinois de la technologie Tencent. QQ propose des services proposant des jeux sociaux en ligne, de la musique, des achats, du microblogging, des films et des logiciels de chat vocal et de groupe. Il s'agit du 5ème site Web le plus visité au monde, selon Alexa. En avril 2014, plus de 200 millions d'utilisateurs QQ en ligne simultanés avaient été enregistrés. Fin juin 2016, il y avait 899 millions de comptes QQ actifs.

Site Web : qq.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à QQ. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.