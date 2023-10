Sina Weibo (NASDAQ : WB) (新浪微博) est un site Web chinois de microblogging (weibo). Lancée par Sina Corporation le 14 août 2009, c'est l'une des plus grandes plateformes de médias sociaux en Chine, avec plus de 445 millions d'utilisateurs actifs mensuels au troisième trimestre 2018. La plateforme a connu un énorme succès financier, avec une hausse des stocks, des ventes publicitaires lucratives et revenus élevés et bénéfice total par trimestre. Début 2018, elle a dépassé pour la première fois la barre des 30 milliards de dollars de valorisation boursière. En mars 2014, Sina Corporation a annoncé la scission de Weibo en tant qu'entité distincte et a déposé une introduction en bourse sous le symbole WB. Sina a acquis 11 % de Weibo lors de l’introduction en bourse, tandis qu’Alibaba en détenait 32 % après l’introduction en bourse. La société a commencé à être cotée en bourse le 17 avril 2014. En mars 2017, Sina a lancé la version internationale de Sina Weibo. Cette nouvelle version présente une conception d'interface utilisateur claire et concise, ainsi qu'une fonctionnalité sans publicité ; bien que son volume soit très petit, n'occupant qu'un cinquième de l'espace de l'original, il remplit néanmoins toutes les fonctions de l'original. En juin 2018, Sina Weibo a atteint 413 millions d'utilisateurs actifs. En novembre 2018, Sina Weibo a suspendu sa fonction d'enregistrement pour les mineurs de moins de 14 ans. En juillet 2019, Sina Weibo a annoncé qu'elle lancerait une campagne de deux mois pour nettoyer les contenus pornographiques. et de l'information vulgaire, baptisée Le Plan Bleu. Sina Weibo a suscité des critiques pour la censure de ses utilisateurs.

Site Web : weibo.com

