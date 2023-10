X, anciennement Twitter, est un service de médias sociaux et de réseaux sociaux en ligne exploité par la société américaine X Corp., successeur de Twitter, Inc. Twitter est un service américain de microblogging et de réseautage social sur lequel les utilisateurs publient et interagissent avec des messages appelés « tweets ». Les utilisateurs enregistrés peuvent publier, aimer et retweeter des tweets, mais les utilisateurs non enregistrés ne peuvent que les lire. Les utilisateurs accèdent à Twitter via l'interface de son site Web, via le service de messages courts (SMS) ou son logiciel d'application pour appareil mobile (« application »). Twitter, Inc. est basé à San Francisco, en Californie, et compte plus de 25 bureaux dans le monde. Les tweets étaient initialement limités à 140 caractères, mais ont été doublés à 280 pour les langues non CJK en novembre 2017. Les tweets audio et vidéo restent limités à 140 secondes pour la plupart des comptes. Twitter a été créé par Jack Dorsey, Noah Glass, Biz Stone et Evan Williams en mars 2006 et lancé en juillet de la même année. En 2012, plus de 100 millions d'utilisateurs publiaient 340 millions de tweets par jour et le service traitait en moyenne 1,6 milliard de requêtes de recherche par jour. En 2013, il figurait parmi les dix sites Web les plus visités et a été décrit comme « le SMS d'Internet ». En 2018, Twitter comptait plus de 321 millions d'utilisateurs actifs par mois. Anciennement Twitter.

Site Web : twitter.com

