Upwork, anciennement Elance-oDesk, est une plateforme indépendante américano-américaine où les entreprises et les particuliers se connectent pour faire des affaires. En 2015, la fusion Elance-oDesk a été rebaptisée Upwork et le nom complet de la société est désormais Upwork Global Inc. Upwork est actuellement basé à Santa Clara et à San Francisco, en Californie, bien qu'elle serve des clients dans le monde entier. Upwork compte plus de douze millions de pigistes enregistrés et cinq millions de clients enregistrés. Trois millions d'emplois d'une valeur de plus d'un milliard de dollars sont publiés chaque année, faisant d'Upwork le plus grand marché de freelances au monde.

Site Web : upwork.com

