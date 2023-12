Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Fondée en 2020 à San Luis Obispo, en Californie, Postal est la principale plateforme d'engagement hors ligne qui sert plus de 600 clients B2B comme Outreach, Yelp, Cisco Meraki, Seismic et Fivetran. Postal permet aux clients de créer des liens humains significatifs et percutants avec des prospects, des partenaires, des clients et des employés. Apprenez-en davantage sur postal.com.

Site Web : postal.com

