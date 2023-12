Chez PFL, nous sommes spécialisés dans la création de publipostages basés sur les données qui offrent des moments authentiques et amplifient la croissance des organisations. Forts d’une expérience éprouvée auprès de certaines des plus grandes marques mondiales, nous apportons au monde du publipostage la mesure, la personnalisation et la prévisibilité que vous attendez du marketing numérique. Notre approche à guichet unique simplifie le processus d'exécution, en gérant tout, de la stratégie et de la production à la livraison et à la mesure. Nous utilisons des tactiques numériques associées à des touches de publipostage mémorables, des cartes postales et des lettres aux mailings 3D avec des éléments de logo, pour augmenter l'engagement et générer des résultats. Nous exploitons la puissance de vos données pour personnaliser les campagnes à n'importe quelle échelle, de plusieurs centaines à plusieurs millions, garantissant ainsi que vos clients reçoivent des messages pertinents et personnalisés. De plus, notre plateforme s'intègre à votre CRM/MAP, vous permettant de mesurer facilement les performances du publipostage et le retour sur investissement. Laissez-nous vous aider à faire sourire vos clients avec un publipostage engageant, personnalisé et mesurable.

Site Web : pfl.com

