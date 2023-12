Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Folloze a pour mission de donner aux équipes marketing B2B les moyens de répondre à une nouvelle génération d'acheteurs B2B en créant la principale plateforme d'expérience d'achat du secteur. Dirigées par des spécialistes du marketing de première ligne, les équipes commerciales exploitent Folloze pour proposer rapidement et facilement des expériences engageantes, basées sur les données, qui rencontrent les acheteurs là où ils se trouvent avec les informations dont ils ont besoin, toutes personnalisées en fonction de leur propre parcours client. Fondée en 2013 par deux responsables marketing qui ont observé l'évolution des achats et des ventes B2B, Folloze est fière de servir certaines des marques B2B les plus importantes et les plus prospères aujourd'hui, notamment des sociétés comme Cisco, FireEye, Google, Okta et Workday.

Site Web : folloze.com

