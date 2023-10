AfterShip est une startup de Hong Kong proposant le suivi des expéditions via un modèle SaaS (software as a service). Elle a été fondée après avoir remporté le Startup Weekend Hong Kong 2011 et le Global Startup Battle 2011. AfterShip a reçu un investissement de série A d'un million de dollars d'IDG Capital Partners (IDG-Accel) en mai 2014.

