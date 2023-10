CleverTap est une société SaaS de gestion du cycle de vie client et de marketing mobile dont le siège est à Mountain View, en Californie. Fondée en mai 2013, elle fournit des produits d'analyse d'applications mobiles et d'engagement des utilisateurs à plus de 8 000 personnes, dont Sony, Vodafone, Carousell, DC Comics, Go-Jek, BookMyShow et DealsPlus. La société est soutenue par Sequoia Capital, Tiger Global Management, Accel Partners et Recruit Holdings.

Site Web : dashboard.clevertap.com

