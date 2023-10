Stripe est une société américaine de services financiers et de logiciels en tant que service (SaaS) dont le siège est à San Francisco, en Californie, aux États-Unis. La société propose principalement des logiciels de traitement des paiements et des interfaces de programmation d'applications (API) pour les sites Web de commerce électronique et les applications mobiles.

Site Web : stripe.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Stripe. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.