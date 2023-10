Wayfair Inc. est une société américaine de commerce électronique qui vend des meubles et des articles pour la maison. Anciennement connue sous le nom de CSN Stores, l'entreprise a été fondée en 2002. Leur plateforme numérique propose 14 millions d'articles provenant de plus de 11 000 fournisseurs mondiaux. La société en ligne a son siège à Boston, dans le Massachusetts, et Wayfair possède des bureaux et des entrepôts partout aux États-Unis ainsi qu'au Canada, en Allemagne, en Irlande et au Royaume-Uni. Wayfair exploite cinq sites Web de vente au détail de marque : le site principal de Wayfair, Joss & Main, AllModern, Birch Lane et Perigold.

Site Web : wayfair.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Wayfair. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.