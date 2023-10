Target Corporation est une société de vente au détail américaine. Il s'agit du huitième plus grand détaillant aux États-Unis et fait partie de l'indice S&P 500. Target s'est imposé comme la division discount de la Dayton's Company de Minneapolis, Minnesota, en 1962 ; il a commencé à étendre le magasin à l'échelle nationale dans les années 1980 (dans le cadre de Dayton-Hudson Corporation) et a introduit de nouveaux formats de magasin sous la marque Target dans les années 1990. L’entreprise a connu le succès en tant qu’acteur chic et bon marché dans le secteur. La société mère a été rebaptisée Target Corporation en 2000 et s'est départie de ses dernières chaînes de grands magasins en 2004. Elle a souffert d'une faille de sécurité massive et très médiatisée des données de carte de crédit des clients et de la faillite de sa filiale éphémère Target Canada au cours de l'année. au début des années 2010, mais a connu un succès renouvelé grâce à son expansion sur les marchés urbains aux États-Unis. En 2019, Target exploitait 1 844 magasins aux États-Unis. La société est classée 37e sur la liste Fortune 500 2020 des plus grandes sociétés américaines en termes de chiffre d'affaires total. Leurs formats de vente au détail comprennent le magasin discount Target, l'hypermarché SuperTarget et les magasins « petit format » précédemment nommés CityTarget et TargetExpress avant d'être consolidés sous la marque Target.

Site Web : target.com

