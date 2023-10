CVS Pharmacy (stylisé comme CVSpharmacy, anciennement CVS/pharmacy) est une société de vente au détail américaine. Propriété de CVS Health, son siège est à Woonsocket, Rhode Island. Elle était également connue sous le nom de Consumer Value Store et a été fondée à Lowell, Massachusetts, en 1963. La chaîne appartenait à sa société holding d'origine Melville Corporation depuis sa création jusqu'à la création de sa société mère actuelle (CVS Health). a créé sa propre entreprise en 1996. CVS Pharmacy est actuellement la plus grande chaîne de pharmacies aux États-Unis en termes de nombre d'emplacements (plus de 9 600 en 2016) et de revenus totaux sur ordonnance. Sa société mère se classe au 7ème rang des sociétés américaines en termes de chiffre d'affaires pour l'exercice 2017 dans le classement Fortune 500. La société mère du principal concurrent de CVS Pharmacy (Walgreens) s'est classée 19ème pour la même période. CVS vend des médicaments sur ordonnance et un large assortiment de marchandises générales, notamment médicaments en vente libre, produits de beauté et cosmétiques, services de finition de films et de photos, marchandises saisonnières, cartes de vœux et plats cuisinés dans leurs magasins de détail CVS Pharmacy et Longs Drugs et en ligne via CVS.com. Elle fournit également des services de santé par l'intermédiaire de ses plus de 1 100 cliniques médicales MinuteClinic ainsi que de ses centres de soins du diabète. La plupart de ces cliniques sont situées dans ou à l'extérieur des magasins CVS.

Site Web : cvs.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à CVS Pharmacy. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.