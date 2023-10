Kohl's est une chaîne de grands magasins américaine, exploitée par Kohl's Corporation. En février 2013, il s'agissait de la plus grande chaîne de grands magasins aux États-Unis, avec 1 158 sites, exploitant des magasins dans tous les États américains, à l'exception d'Hawaï. L'entreprise a été fondée par l'immigrant polonais Maxwell Kohl, qui a ouvert une épicerie du coin à Milwaukee, Wisconsin en 1927. Elle est devenue une chaîne à succès dans la région et, en 1962, l'entreprise s'est diversifiée en ouvrant son premier grand magasin. British American Tobacco Company a pris une participation majoritaire dans l'entreprise en 1972 alors qu'elle était toujours gérée par la famille Kohl, et en 1979, la société a été vendue à BATUS Inc. Un groupe d'investisseurs a acheté l'entreprise en 1986 à British American Tobacco et l'a introduite en bourse. en 1992. Kohl's a son siège social dans la banlieue de Milwaukee, à Menomonee Falls, dans le Wisconsin. Elle est devenue la plus grande chaîne de grands magasins aux États-Unis en mai 2012, dépassant son plus grand concurrent J. C. Penney. La société est cotée à la fois au S&P 500 (depuis 1998) et au Fortune 500. En termes de chiffre d'affaires, la chaîne était le 23e plus grand détaillant aux États-Unis en 2019. En 2013, Kohl's était le deuxième plus grand département américain. entreprise de magasin par les ventes au détail.

Site Web : kohls.com

