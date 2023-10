Walmart Inc. (anciennement Wal-Mart Stores, Inc.) est une société multinationale américaine de vente au détail qui exploite une chaîne d'hypermarchés, de grands magasins discount et d'épiceries, dont le siège est à Bentonville, Arkansas. La société a été fondée par Sam Walton en 1962 et constituée le 31 octobre 1969. Elle possède et exploite également les entrepôts de vente au détail du Sam's Club. Au 31 juillet 2020, Walmart comptait 11 496 magasins et clubs dans 27 pays, opérant sous 56 noms différents. La société opère sous le nom de Walmart aux États-Unis et au Canada, de Walmart de México y Centroamérica au Mexique et en Amérique centrale, d'Asda au Royaume-Uni, de Seiyu Group au Japon et de Flipkart Wholesale en Inde. Elle possède des opérations en propriété exclusive en Argentine, au Chili, au Canada et en Afrique du Sud. Depuis août 2018, Walmart ne détient qu'une participation minoritaire dans Walmart Brasil, rebaptisé Grupo Big en août 2019, avec 20 % des actions de la société, et la société de capital-investissement Advent International détient 80 % des parts de la société. Walmart est la plus grande entreprise au monde en termes de chiffre d'affaires, avec 514,405 milliards de dollars américains, selon la liste Fortune Global 500 en 2019. C'est également le plus grand employeur privé au monde avec 2,2 millions d'employés. Il s'agit d'une entreprise familiale cotée en bourse, car l'entreprise est contrôlée par la famille Walton. Les héritiers de Sam Walton possèdent plus de 50 pour cent de Walmart par l'intermédiaire de leur société holding Walton Enterprises et de leurs participations individuelles. Walmart était le plus grand détaillant de produits alimentaires aux États-Unis en 2019, et 65 % des ventes de 510,329 milliards de dollars américains de Walmart provenaient d'opérations aux États-Unis. Walmart était coté à la Bourse de New York en 1972. En 1988, il était le détaillant le plus rentable des États-Unis. et elle était devenue la plus importante en termes de chiffre d'affaires en octobre 1989. L'entreprise était à l'origine géographiquement limitée au sud et au bas Midwest, mais elle possédait des magasins d'un océan à l'autre au début des années 1990. Sam's Club a ouvert ses portes dans le New Jersey en novembre 1989 et le premier magasin californien à Lancaster en juillet 1990. Un Walmart à York, en Pennsylvanie, a ouvert ses portes en octobre 1990, le premier magasin principal du Nord-Est. Les investissements de Walmart en dehors des États-Unis ont vu des résultats mitigés. Ses opérations et filiales au Canada, au Royaume-Uni, en Amérique centrale, en Amérique du Sud et en Chine connaissent un grand succès, mais ses projets ont échoué en Allemagne et en Corée du Sud.

Site Web : walmart.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Walmart. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.