Macy's (à l'origine R. H. Macy & Co.) est une chaîne de grands magasins américaine fondée en 1858 par Rowland Hussey Macy. Elle est devenue une division des grands magasins Federated de Cincinnati en 1994, à travers laquelle elle est affiliée à la chaîne de grands magasins Bloomingdale's ; la société holding a été rebaptisée Macy's, Inc. en 2007. En 2015, Macy's était la plus grande société américaine de grands magasins en termes de ventes au détail. Au 2 mai 2020, il y avait 552 magasins (614 cartons), dont 11 flagships (16 cartons) et 384 magnets (430 cartons), pour un total de 395 magasins principaux (446 cartons), et 97 magasins de quartier (103 cartons). , pour un total de 550 magasins complets), 50 galeries de meubles (55 cartons), 3 centres de liquidation de meubles, 6 magasins Backstage indépendants et 1 Market by Macy's portant la marque Macy's en activité partout aux États-Unis. Son magasin phare est situé à Herald Square, dans le quartier de Manhattan à New York. L'entreprise comptait 130 000 employés et a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 24,8 milliards de dollars en 2017. Macy's organise le défilé annuel de Thanksgiving de Macy à New York depuis 1924 et sponsorise le feu d'artifice annuel du 4 juillet de la ville depuis 1976. Macy's Herald Square en est un. des plus grands grands magasins du monde. Le magasin phare couvre presque tout un pâté de maisons de la ville de New York, comprend environ 1,1 million de pieds carrés d'espace de vente au détail, comprend un espace supplémentaire pour les bureaux et le stockage, et sert de point final au défilé de Thanksgiving. La valeur de Herald Square a été estimée à environ 3 milliards de dollars.

Site Web : macys.com

