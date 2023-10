Isetan Singapore a été constituée en 1970 et est devenue une société cotée en bourse en 1981. En tant que premier grand magasin japonais à Singapour, nous possédons actuellement 3 grands magasins Isetan à Singapour. Vivez une expérience d'achat fluide avec notre application en ligne et hors ligne chez Isetan Scotts, Isetan Serangoon Central, Isetan Tampines et la boutique en ligne Isetan.

Site Web : isetan.com.sg

