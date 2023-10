Marshalls est une chaîne américaine de grands magasins à bas prix appartenant à TJX Companies. Marshalls compte plus de 1 000 magasins aux États-Unis, y compris des magasins plus grands appelés Marshalls Mega Store, couvrant 42 États et Porto Rico, et 61 magasins au Canada. Marshalls s'est implanté pour la première fois au Canada en mars 2011.

Site Web : marshalls.com

