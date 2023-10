GameStop est un détaillant américain de jeux vidéo, d'électronique grand public et de produits de jeux. La société a son siège social à Grapevine, au Texas, aux États-Unis, dans la banlieue de Dallas, et exploitait 5 509 magasins de détail aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Europe au 1er février 2020. Les magasins de détail de la société opèrent principalement sous les marques GameStop, EB Games, ThinkGeek et Micromania-Zing. En plus des magasins de détail, GameStop possède également Game Informer, un magazine de jeux vidéo. GameStop a fait l'objet de critiques au fil des années en réponse à plusieurs de ses politiques. Pendant la pandémie actuelle de COVID-19, l'entreprise a été critiquée pour le fait que ses magasins restent ouverts aux clients, une décision qui a ensuite été annulée le mois suivant en réponse aux commentaires négatifs.

Site Web : gamestop.com

