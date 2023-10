La Food and Drug Administration des États-Unis (FDA ou USFDA) est une agence fédérale du ministère de la Santé et des Services sociaux. La FDA est chargée de protéger et de promouvoir la santé publique par le contrôle et la supervision de la sécurité alimentaire, des produits du tabac, des compléments alimentaires, des médicaments pharmaceutiques sur ordonnance et en vente libre (médicaments), des vaccins, des produits biopharmaceutiques, des transfusions sanguines, des dispositifs médicaux, des rayonnements électromagnétiques. dispositifs émetteurs (ERED), cosmétiques, aliments pour animaux et aliments pour animaux[4] et produits vétérinaires.

Site Web : fda.gov

