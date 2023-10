Twilio est une société américaine de plateforme de communications cloud en tant que service (CPaaS) basée à San Francisco, en Californie. Twilio permet aux développeurs de logiciels de passer et de recevoir des appels téléphoniques, d'envoyer et de recevoir des messages texte et d'exécuter d'autres fonctions de communication par programmation à l'aide de ses API de service Web.

Site Web : twilio.com

