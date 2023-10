Glassdoor est un site Web sur lequel les employés actuels et anciens évaluent anonymement les entreprises. Glassdoor permet également aux utilisateurs de soumettre et de consulter les salaires de manière anonyme, ainsi que de rechercher et postuler à des emplois sur sa plateforme. En 2018, la société a été rachetée par la société japonaise Recruit Holdings pour 1,2 milliard de dollars américains. La société a son siège social à Mill Valley, en Californie, et possède des bureaux supplémentaires dans des villes du monde entier, notamment à Chicago, Londres et São Paulo.

Site Web : glassdoor.com

