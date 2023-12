SpringCM est une plateforme cloud sécurisée qui gère les contrats de vente et tous les types de documents sur les applications de bureau, mobiles et partenaires comme Salesforce. SpringCM gère l'intégralité du cycle de vie du contrat avec des flux de travail avancés qui automatisent les tâches manuelles et les processus complexes. Construit sur sa propre plate-forme d'infrastructure cloud, SpringCM est un réseau de diffusion de contenu garantissant performances, disponibilité et sécurité. Son siège social est situé à Chicago, dans l'Illinois. En 2016, SpringCM a ouvert deux nouveaux bureaux à San Francisco et à Londres, et en 2018 SpringCM a ouvert un bureau à Bucarest. Il a reçu le plus grand nombre d'avis 5 étoiles parmi tous les partenaires Salesforce AppExchange pour la gestion des contrats. Le 31 juillet 2018, DocuSign a annoncé son intention d'acquérir SpringCM pour 220 millions de dollars. Le 4 septembre 2018, DocuSign a acquis SpringCM Solution.

Site Web : springcm.com

