Faites signer les documents et les formulaires. Facilement. En toute sécurité. N'importe où. Un seul endroit pour tous vos travaux PDF et de signature électronique. Acrobat l'a compris. Transformez et accélérez vos flux de travail avec Acrobat Sign, la solution de signature électronique préférée de Microsoft et le seul outil de signature électronique qui inclut également la puissance d'Adobe Acrobat dans un seul package.

Site Web : adobe.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Adobe Acrobat Sign. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.