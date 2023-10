Adobe Acrobat est une famille de logiciels d'application et de services Web développés par Adobe Inc. pour afficher, créer, manipuler, imprimer et gérer des fichiers au format de document portable. La famille comprend Acrobat Reader, Acrobat et Acrobat.com.

Site Web : acrobat.adobe.com

