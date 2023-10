DocuSign, Inc. est une société américaine dont le siège est à San Francisco, en Californie, qui permet aux organisations de gérer des accords électroniques. Dans le cadre de DocuSign Agreement Cloud, DocuSign propose la signature électronique, un moyen de signer électroniquement sur différents appareils. DocuSign affirme compter plus de 475 000 clients et des centaines de millions d'utilisateurs dans plus de 180 pays. Les signatures traitées par DocuSign sont conformes à la loi américaine ESIGN et au règlement eIDAS de l'Union européenne, y compris les signatures avancées et qualifiées de l'UE. En avril 2018, DocuSign a déposé une demande d'offre publique initiale. Au moment de l'introduction en bourse, les principaux actionnaires étaient les sociétés d'investissement en capital-risque Sigma Partners, Ignition Partners et Frazier Technology Ventures, et l'ancien PDG Keith Krach était le plus grand actionnaire individuel. Aucun des fondateurs d'origine, ni l'actuel PDG Daniel Springer, n'est un actionnaire majeur. La société est devenue publique au NASDAQ le 27 avril 2018.

Site Web : docusign.com

