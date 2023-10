Mixcloud est un service britannique de streaming de musique en ligne qui permet l'écoute et la distribution d'émissions de radio, de mix DJ et de podcasts, qui sont issus du crowdsourcing par ses utilisateurs enregistrés. Ses utilisateurs notables incluent Wired, Harvard Business School, TED Talks et Barack Obama. En avril 2018, Mixcloud a annoncé avoir clôturé 11,5 millions de dollars auprès de WndrCo LLC, une société holding basée à Los Angeles et à San Francisco qui investit à long terme dans les entreprises de médias et de technologie. Le financement financera l'expansion de Mixcloud à l'échelle mondiale. Jeffrey Katzenberg, ancien PDG de DreamWorks Animation, est l'un des partenaires fondateurs de WndrCo.

Site Web : mixcloud.com

