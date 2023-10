BBC iPlayer est un service de streaming Internet, de rattrapage, de télévision et ancien service de radio de la BBC. Le service est disponible sur une large gamme d'appareils, notamment les téléphones mobiles et les tablettes, les ordinateurs personnels et les téléviseurs intelligents. Les services iPlayer fournis aux téléspectateurs basés au Royaume-Uni ne comportent aucune publicité commerciale. Les termes BBC iPlayer, iPlayer et BBC Media Player font référence à diverses méthodes permettant de visualiser ou d'écouter le même contenu. Regarder ou enregistrer des émissions de télévision en direct de n'importe quel diffuseur britannique, ou regarder des programmes de rattrapage ou de télévision à la demande de la BBC au Royaume-Uni sans licence de télévision constitue une infraction pénale. En 2015, la BBC a signalé qu'elle s'orientait vers la lecture audio et vidéo. contenu vidéo via les normes HTML5 ouvertes dans les navigateurs Web plutôt que via Flash ou leur application mobile Media Player. Le 17 octobre 2018, la marque BBC « iPlayer Radio » a été remplacée par BBC Sounds.

Site Web : bbc.co.uk

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à BBC iPlayer. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.