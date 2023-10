BBC News est une division opérationnelle de la British Broadcasting Corporation (BBC) chargée de la collecte et de la diffusion d'informations et d'actualités. Le département est la plus grande organisation d'information audiovisuelle au monde et génère chaque jour environ 120 heures de programmes de radio et de télévision, ainsi qu'une couverture de l'information en ligne. Le service gère 50 bureaux de presse étrangers avec plus de 250 correspondants dans le monde. Fran Unsworth est directrice de l'information et des affaires courantes depuis janvier 2018. Le budget annuel du département dépasse 350 millions de livres sterling ; elle compte 3 500 collaborateurs, dont 2 000 journalistes. Les divisions d'information nationales, mondiales et en ligne de BBC News sont hébergées dans la plus grande salle de rédaction en direct d'Europe, à la Broadcasting House, au centre de Londres. La couverture parlementaire est produite et diffusée depuis les studios de Millbank à Londres. Par l'intermédiaire des régions anglaises de la BBC, la BBC possède également des centres régionaux dans toute l'Angleterre et des centres d'information nationaux en Irlande du Nord, en Écosse et au Pays de Galles. Toutes les nations et régions anglaises produisent leurs propres programmes d'information locaux et d'autres programmes d'actualité et de sport. La BBC est une société quasi-autonome autorisée par une charte royale, ce qui la rend opérationnellement indépendante du gouvernement, qui n'a aucun pouvoir pour nommer ou révoquer son directeur général, et lui demander de rendre compte de manière impartiale. Cependant, comme tous les grands médias, il a été accusé de parti pris politique de la part de tous les bords politiques, tant au Royaume-Uni qu'à l'étranger.

Site Web : bbc.com

