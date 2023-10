Fox News (officiellement Fox News Channel, en abrégé FNC et communément appelé Fox) est une chaîne de télévision d'information par câble conservatrice multinationale américaine. Il appartient à Fox News Media, qui appartient elle-même à Fox Corporation. La chaîne diffuse principalement depuis les studios du 1211 Avenue of the Americas à New York. Fox News dessert 86 pays et territoires d'outre-mer dans le monde, avec des émissions internationales présentant des segments Fox Extra pendant les pauses publicitaires. La chaîne a été créée par le magnat des médias australo-américain Rupert Murdoch pour attirer un public conservateur, en embauchant Roger Ailes, ancien consultant républicain en médias et cadre de CNBC, comme PDG fondateur. Il a été lancé le 7 octobre 1996 auprès de 17 millions d'abonnés au câble. Fox News s'est développé à la fin des années 1990 et dans les années 2000 pour devenir le réseau d'information par abonnement dominant aux États-Unis. En septembre 2018, environ 87 118 000 foyers américains (90,8 % des abonnés à la télévision) recevaient Fox News. En 2019, Fox News était le réseau câblé le mieux noté, avec une moyenne de 2,5 millions de téléspectateurs. Murdoch est l'actuel président exécutif et Suzanne Scott est la PDG. Fox News a été décrit comme pratiquant des reportages biaisés en faveur du Parti républicain, des administrations de George W. Bush et de Donald Trump et des causes conservatrices tout en décrivant le Parti démocrate de manière négative. lumière. Les critiques ont cité la chaîne comme étant préjudiciable à l'intégrité de l'information en général. Les employés de Fox News ont déclaré que les reportages d'information fonctionnaient indépendamment de leurs émissions d'opinions et de commentaires, et ont nié tout parti pris dans les reportages d'information, tandis que d'anciens employés ont déclaré que Fox leur avait ordonné de « orienter les informations en faveur des conservateurs ». Durant la présidence de Trump, les observateurs ont noté une tendance prononcée de la chaîne Fox News à servir de « porte-parole » de l'administration, fournissant de la « propagande » et une « boucle de rétroaction » pour Trump, un spécialiste de la présidence déclarant : « C'est ce qui se rapproche le plus de nous ». J'en suis venu à avoir la télévision d'État."

Site Web : foxnews.com

