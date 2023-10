YouTube TV est un service américain de télévision en streaming qui propose la télévision en direct, la vidéo à la demande et le DVR basé sur le cloud à partir de plus de 85 réseaux de télévision. Il appartient à YouTube, une filiale de Google, elle-même filiale d'Alphabet Inc. La gamme de YouTube TV comprend de grands réseaux américains tels que ABC, CBS, NBC, PBS, Fox, FX, AMC, CNN, Fox News, TBS, Découverte, Comedy Central et ESPN. YouTube TV a été lancé le 28 février 2017.

Site Web : tv.youtube.com

