CNN (Cable News Network) est une chaîne de télévision payante américaine basée sur l'information, propriété de CNN Worldwide, une unité de la division WarnerMedia News & Sports de WarnerMedia d'AT&T. CNN a été fondée en 1980 par les propriétaires de médias américains Ted Turner et Reese Schonfeld en tant que chaîne d'information par câble 24 heures sur 24. Lors de son lancement en 1980, CNN a été la première chaîne de télévision à fournir une couverture d'information 24 heures sur 24 et la première chaîne de télévision d'information aux États-Unis. Bien que la chaîne d'information compte de nombreuses filiales, CNN diffuse principalement depuis 30 Hudson Yards aux États-Unis. La ville de New York et des studios à Washington, D.C. et Los Angeles. Son siège au CNN Center d'Atlanta, qui a subi d'importants dégâts en 2020, n'est utilisé que pour les programmes du week-end. CNN est parfois appelé CNN/U.S. (ou CNN Domestic) pour distinguer la chaîne américaine de son réseau sœur international, CNN International. Le réseau est connu pour sa couverture dramatique en direct des dernières nouvelles, dont certaines ont suscité des critiques comme étant trop sensationnalistes, et pour ses efforts d'impartialité, qui ont conduit à des accusations de faux équilibre. En septembre 2018, CNN comptait 90,1 millions de chaînes de télévision. ménages en tant qu'abonnés (97,7% des ménages disposant du câble) aux États-Unis. En 2019, CNN s'est classée troisième en termes d'audience parmi les réseaux d'information par câble, derrière ses rivaux Fox News et MSNBC, avec une moyenne de 972 000 téléspectateurs. CNN se classe au 14ème rang parmi tous les réseaux câblés de base. À l'échelle mondiale, la programmation de CNN est diffusée via CNN International, qui peut être vue par des téléspectateurs dans plus de 212 pays et territoires. La version nationale américaine, parfois appelée CNN (US), est également disponible au Canada, dans certaines îles des Caraïbes et au Japon, où elle a été diffusée pour la première fois sur CNNj en 2003, avec traduction simultanée en japonais. À partir de fin 2010, le flux haute définition de CNN US a été lancé au Japon pour les téléspectateurs américains sous le nom de « CNN/US HD », et est distribué par Japan Cable Television (JCTV) à plusieurs fournisseurs de télévision multicanaux différents, tels que J:COM, SKY PerfecTV!, iTSCOM et le service JCTVWiFi.

