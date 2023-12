Food Network est une chaîne câblée de base américaine détenue par Television Food Network, G.P., une coentreprise et une société en nom collectif entre Discovery, Inc. (qui détient une participation de 69 % dans le réseau) et Nexstar Media Group (qui détient les 31 % restants). ). Malgré cette structure de propriété, la chaîne est gérée et exploitée en tant que division de Discovery Networks U.S. La chaîne diffuse des programmes épisodiques spéciaux et réguliers sur l'alimentation et la cuisine. En plus de son siège social à New York, Food Network possède des bureaux à Atlanta, Los Angeles, San Francisco, Chicago, Detroit, Jersey City, Cincinnati et Knoxville. En septembre 2018, 91 millions de foyers recevaient Food Network (98,6 % des foyers disposant du câble) aux États-Unis.

Site Web : foodnetwork.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Food Network. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.