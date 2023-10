ESPN (à l'origine un sigle pour Entertainment and Sports Programming Network) est une chaîne multinationale américaine de sports par câble de base appartenant à ESPN Inc., détenue conjointement par The Walt Disney Company (80 %) et Hearst Communications (20 %). L'entreprise a été fondée en 1979 par Bill Rasmussen avec son fils Scott Rasmussen et Ed Egan. ESPN diffuse principalement à partir de studios situés à Bristol, dans le Connecticut. Le réseau exploite également des bureaux à Miami, New York, Seattle, Charlotte et Los Angeles. James Pitaro est actuellement président d'ESPN, poste qu'il occupe depuis le 5 mars 2018, suite à la démission de John Skipper le 18 décembre 2017. Bien qu'ESPN soit l'un des réseaux sportifs les plus performants, ESPN a fait l'objet de nombreuses critiques. . Cela inclut des accusations de couverture médiatique biaisée, de conflit d’intérêts et de controverses avec des diffuseurs et des analystes individuels. En septembre 2018, ESPN était accessible à environ 86 millions de foyers télévisés (93,2 % des foyers disposant de la télévision payante) aux États-Unis. En plus de la chaîne phare et de ses sept chaînes associées aux États-Unis, ESPN diffuse dans plus de 200 des pays. Elle exploite des chaînes régionales en Australie, au Brésil, en Amérique latine et au Royaume-Uni. Au Canada, elle détient une participation de 20 % dans The Sports Network (TSN) et ses cinq réseaux sœurs. En 2011, l'histoire et l'ascension d'ESPN ont été relatées dans These Guys Have All the Fun. Il s'agit d'un livre non fictionnel écrit par James Andrew Miller et Tom Shales et publié par Little, Brown and Company.

Site Web : espn.com

