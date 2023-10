The Weather Channel (TWC) est une chaîne de télévision payante américaine appartenant à Weather Group, LLC, filiale d'Entertainment Studios. Le siège de la chaîne est à Atlanta, en Géorgie. Lancée le 2 mai 1982, la chaîne diffuse des prévisions météorologiques, des informations et des analyses météorologiques, ainsi que des documentaires et des programmes de divertissement liés à la météo. Un réseau sœur, Weatherscan, est un service numérique par câble et par satellite qui propose des prévisions locales automatisées 24 heures sur 24 et des images radar. L'ancienne société mère de Weather Channel, Weather Company (qui fait partie d'IBM depuis 2016), fournit également des prévisions pour les stations de radio terrestres et par satellite, les journaux, les applications mobiles et les sites Web, y compris une présence en ligne étendue sur Weather.com. The Weather Channel continue de concéder sous licence les actifs de sa marque et les données météorologiques d'IBM. En septembre 2018, Weather Channel était reçue par environ 79,128 millions de foyers abonnés à un service de télévision payante à travers les États-Unis.

Site Web : weather.com

