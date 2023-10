Eventbrite est un site Web de gestion d'événements et de billetterie basé aux États-Unis. Le service permet aux utilisateurs de parcourir, créer et promouvoir des événements locaux. Le service facture des frais aux organisateurs d'événements en échange de services de billetterie en ligne, sauf si l'événement est gratuit. Lancée en 2006 et basée à San Francisco, Eventbrite a ouvert son premier bureau international au Royaume-Uni en 2012. La société dispose désormais de bureaux locaux à Nashville, Londres, Cork, Amsterdam, Dublin, Berlin, Melbourne, Mendoza, Madrid et São Paulo. La société est devenue publique à la Bourse de New York le 20 septembre 2018 sous le symbole EB.

Site Web : eventbrite.com

