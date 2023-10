Wasabi Technologies, Inc. est un fournisseur de services de stockage d'objets basé aux États-Unis. Elle vend un produit, un service de stockage d'objets appelé Wasabi Hot Cloud Storage. La société a été fondée en septembre 2015 et a lancé son produit de stockage cloud en mai 2017. La société a été cofondée par David Friend et Jeff Flowers. Friend, PDG de l'entreprise, affirme que le logiciel « gère la manière dont le matériel du centre de données stocke et organise les informations », ce qui permet une lecture et une écriture à grande vitesse des données.

Site Web : console.wasabisys.com

