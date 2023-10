Mega (stylisé en majuscule comme MEGA) ou Mega.nz est un service de stockage cloud et d'hébergement de fichiers proposé par Mega Limited, une société basée à Auckland. Le service est offert principalement via des applications Web. Des applications méga mobiles sont également disponibles pour Windows Phone, Android et iOS. Mega est connu pour son importante allocation de stockage de 50 Go pour les comptes gratuits. Le site Web et le service ont été lancés le 19 janvier 2013 par Kim Dotcom, qui avait fondé le service Megaupload, aujourd'hui disparu. Cependant, en 2015, Kim Dotcom s'est dissocié du service et a déclaré que le gouvernement néo-zélandais avait saisi les actions d'un investisseur chinois et contrôlait le site. Mega Limited a répondu que les autorités n'avaient pas interféré avec ses opérations.

Site Web : mega.io

