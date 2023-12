Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Apptio est une société basée à Bellevue, dans l'État de Washington, fondée en 2007 qui développe des applications SaaS (Software Management Software as a Service) de gestion d'entreprise technologique. Les applications d'entreprise Apptio sont conçues pour évaluer et communiquer le coût des services informatiques à des fins de planification, de budgétisation et de prévision. Les services d'Apptio offrent aux DSI des outils pour gérer le stockage, les applications, la consommation d'énergie, la cybersécurité et les obligations de reporting des départements technologiques. En 2009, la société a été le premier investissement de la société de capital-risque Andreessen Horowitz de la Silicon Valley. La société compte environ 550 clients de différentes tailles. Le 11 novembre 2018, il a été annoncé qu'Apptio serait racheté par la société de capital-investissement Vista Equity Partners pour 1,9 milliard de dollars.

Site Web : apptio.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Apptio. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.