ZoomInfo est une société américaine de logiciels en tant que service (SaaS) par abonnement basée à Vancouver, Washington, qui vend l'accès à sa base de données d'informations sur les hommes d'affaires et les entreprises aux professionnels de la vente, du marketing et du recrutement. L'entreprise a été créée en 2000 sous le nom d'Eliyon Technologies par les fondateurs Yonatan Stern et Michel Decary. Après son acquisition par DiscoverOrg, son PDG actuel est Henry Schuck. En 2020, Zoominfo.com et ses entités liées Zoominfo-privacy.com et Zoomprivacy.com ont perpétré des tentatives de phishing en récupérant des informations personnelles des sources Internet publiques et en menaçant les consommateurs de vol d'identité. à moins que les consommateurs ne cliquent sur des liens de phishing suspects dans leurs e-mails.

Site Web : zoominfo.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à ZoomInfo. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.