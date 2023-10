Medium est une plateforme de publication en ligne développée par Evan Williams et lancée en août 2012. Elle appartient à A Medium Corporation. La plateforme est un exemple de journalisme social, disposant d'une collection hybride de personnes et de publications amateurs et professionnelles, ou de blogs ou d'éditeurs exclusifs sur Medium, et est régulièrement considérée comme un hébergeur de blogs. Williams, auparavant co-fondateur de Blogger et de Twitter, a initialement développé Medium comme moyen de publier des écrits et des documents plus longs que le maximum de 140 caractères de Twitter (maintenant 280 caractères).

Site Web : medium.com

