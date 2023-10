Google Trends est un site Web de Google qui analyse la popularité des principales requêtes de recherche dans la recherche Google dans diverses régions et langues. Le site Web utilise des graphiques pour comparer le volume de recherche de différentes requêtes au fil du temps. Le 5 août 2008, Google a lancé Google Insights for Search, un service plus sophistiqué et avancé affichant les données sur les tendances de recherche. Le 27 septembre 2012, Google a fusionné Google Insights for Search avec Google Trends.

Site Web : trends.google.com

