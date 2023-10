9GAG est une plateforme en ligne et un site Web de médias sociaux basé à Hong Kong, qui permet à ses utilisateurs de télécharger et de partager du « contenu généré par l'utilisateur » ou d'autres contenus provenant de sites Web de médias sociaux externes. Depuis que la plateforme de collections de mèmes Internet a été lancée le 1er juillet 2008, elle a gagné en popularité sur les réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter et Instagram.

Site Web : 9gag.com

