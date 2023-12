Google Alerts est un service de détection et de notification des modifications de contenu, proposé par le moteur de recherche Google. Le service envoie des e-mails à l'utilisateur lorsqu'il trouve de nouveaux résultats, tels que des pages Web, des articles de journaux, des blogs ou des recherches scientifiques, qui correspondent aux termes de recherche de l'utilisateur. En 2003, Google a lancé Google Alerts, résultat des efforts de Naga Kataru. Son nom figure sur les trois brevets des alertes Google. Google a signalé que le système ne fonctionnait pas correctement depuis 2013 : "nous rencontrons des problèmes avec les alertes qui ne sont pas aussi complètes que nous le souhaiterions". Cependant, le service est toujours opérationnel et totalement accessible dans le monde entier. Les alertes Google ont continué à faire face à des problèmes de performances critiques et à une indisponibilité régionale temporaire, mais le support technique de Google a résolu avec succès les problèmes signalés par les utilisateurs sur son forum officiel. L'indexation est un terme connu dans la communauté SEO lorsque Google envoie ses robots pour explorer un site. et la page est ajoutée à leur base de données et apparaîtra lorsqu'un utilisateur saisira un certain ensemble de mots-clés. DigitalGov l'exprime ainsi : « Si le site Web est correctement optimisé, Google et d'autres moteurs de recherche analyseront et indexeront les pages et leurs mots-clés respectifs, permettant au site Web du gouvernement d'apparaître en bonne place dans les moteurs de recherche lorsqu'un utilisateur recherche des informations connexes. "

Site Web : google.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Google Alerts. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.