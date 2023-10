Google Ads (anciennement Google AdWords) est une plate-forme de publicité en ligne développée par Google, sur laquelle les annonceurs enchérissent pour afficher de brèves publicités, des offres de services, des listes de produits ou des vidéos aux internautes. Il peut placer des annonces à la fois dans les résultats des moteurs de recherche tels que la recherche Google (le réseau de recherche de Google) et sur des sites Web non liés à la recherche, des applications mobiles et des vidéos (le réseau Display de Google). Les services sont proposés selon un modèle de tarification au paiement par clic (PPC). Google Ads est la principale source de revenus d'Alphabet Inc, avec une contribution de 134,8 milliards de dollars américains en 2019.

Site Web : ads.google.com

